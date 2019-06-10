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Сын Алибасова назвал ситуацию со здоровьем отца стабильно тяжелой

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Сын Алибасова назвал ситуацию со здоровьем отца стабильно тяжелой

Москва, 10 июня. Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал об осложнениях при зарастании ожога кишечника отца.

По словам Бари Алибасова-младшего, продюсер четвертый день находится в медикаментозном сне. Это необходимо, чтобы все силы организма были направлены на восстановление. У Алибасова возникли проблемы с кишечником.

«С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — цитирует Алибасова-младшего «Комсомольская правда».

Сын продюсера отметил, что вскоре станет понятно, потребуется ли Алибасову операция. Ситуацию он назвал стабильно тяжелой. Угрозы жизни продюсера нет.

Бари Алибасова госпитализировали с острым химическим отравлением 4 июня. Позже выяснилось, что он выпил по ошибке стакан средства для чистки труб «Крот». Продюсер встретил 72-й день рождения в реанимации.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин впоследствии разъяснил, что у 72-летнего шоумэна плохое зрение, и он просто перепутал похожие на вид бутылки.

Супруга продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина, начала сбор документов, чтобы подать в суд на производителя «Крота». Ответчиком по иску будет ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).

В Роспотребнадзоре планируют проверить маркировку средства на соответствие ГОСТу, сообщила Газета.ru. По словам Горжанкина, специалисты автономной некоммерческой организации «Судебный эксперт» признали маркировку «Крота» не соответствующей ГОСТам и требованиям законодательства еще в апреле.

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Автор: Виктор Мальцев
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