Всемирный банк назвал факторы, угрожающие экономике России

Вашингтон, 10 июня. Всемирный банк считает, что возможность расширения экономических санкций в отношении России угрожает росту российской экономики в среднесрочной перспективе.

По мнению экспертов, другими негативными факторами являются финансовые потрясения в развивающихся странах, резкое падение цен на нефть и осложнения условий мировой торговли.

Во Всемирном банке также назвали факторы, которые могут положительно повлиять на российскую экономику в среднесрочной перспективе. Среди них нацпроекты, рассчитанные на повышение производительности, и на развитие человеческого капитала.

Специалисты обратили внимание на проблему «теневой занятости». По их словам, российский бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за занятых в неформальном секторе работников. Всемирный банк предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и законодательные акты в части трудовых договоров. Также специалисты полагают, что использование системы страхования от безработицы и объединение разрозненных пособий на основе проверки нуждаемости, послужат стимулом, который позволит россиянам регистрироваться в качестве безработных, с последующим поиском занятости, сообщает РИА Новости.

Всемирный банк в июне снизил прогноз по росту экономики России до 1,2% из-за снижения нефтедобычи. При этом прогноз по росту ВВП на 2020 и 2021 год остался без изменений — 1,8%. Также эксперты полагают, что уровень бедности в России снизится к 2021 году, сообщает «Газета.ru».

Ранее во Всемирном банке спрогнозировали очередной финансовый кризис. Эксперты полагают, что к этом приведет замедление мировой экономики.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что Россия к 2024 году сможет повысить рост российского ВВП выше 3%. По ее словам, это станет возможно в случае реализации национальных проектов, сообщают «Известия».