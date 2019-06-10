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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Москва, 10 июня. Предстоящая рабочая неделя будет короткой для россиян, работникам предоставят дополнительный выходной в среду. Об этом напомнили в Роструде.

Среда, 12 июня, будет не рабочей в связи с празднованием Дня России, отметили в ведомстве. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 11 июня сократят на час.

Следующие длинные выходные в России будут в ноябре. Нерабочими станут дни со 2 по 4 ноября.

Ранее Роструд назвал самые опасные сферы занятости в России. Во главе списка оказались сферы строительства, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства.

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Автор: Виктор Мальцев
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