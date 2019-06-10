В правительстве РФ высоко оценили вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе

Москва, 10 июня. Россия приветствует вклад Швейцарии в переговорный процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

«Приветствуем вклад швейцарских представителей в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию», — цитирует Приходько РИА Новости.

Первый заместитель руководителя аппарата российского правительства высоко оценил вклад занимавшей в 2014-2015 годах пост спецпредставителя председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине экс-посла страны по особым поручениям Хайди Тальявини, Представительница Швейцарии участвовала в выработке минских соглашений. Другой швейцарец Тони Фриш является координатором гуманитарной подгруппы контактной группы. Он многое делает для решения проблем населения районов Донбасса, которые пострадали от войны, отметил Приходько.

Гражданская война на Украине идет с 2014 года. Вооруженные силы страны (ВСУ) начали операцию против жителей части Донбасса, которые были не согласны с произошедшим в Киеве государственным переворотом. По данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.

Россия не является участником гражданского конфликта на Украине, но активно помогает жителям ДНР и ЛНР гуманитарной помощью.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военнослужащие убивают мирных жителей в Донбассе, сообщила Газета.ru. Однако заместитель командующего штаба так называемой Операции объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что военнослужащие ВСУ в случае угрозы их жизни или потери территории имеют право применять оружие, не спрашивая старшего начальника.