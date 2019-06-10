Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили увеличить в восемь раз

Москва, 10 июня. В Госдуме предлагают повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы в восемь раз, до 10 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославы Ниловой, передает РИА Новости.

«Выплата за уход устанавливается в размере 10 тысяч рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — говорится в тексте законопроекта.

По словам авторов инициативы из партии ЛДПР, с 1 июля 2008 года выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей. Она положена неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I первой группы. На выплату также могут претендовать люди, ухаживающие за теми престарелым людьми, которым по решению врача положен уход, либо за лицами, достигшими 80 лет.

По мнению депутатов, выплата положена тем лицам, которые оставили трудовую деятельность из-за необходимости ухода за престарелыми людьми. Авторы законопроекта напомнили, что президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил повысить выплату по уходу за ребенком-инвалидом или ребенком инвалидом детства I группы с 1 июля 2019 года до 10 тысяч рублей. По их мнению, уход за инвалидом I группы не отличается от уходом за инвалидом детства I группы.

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