Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Донецк, 10 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести небоевые потери в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам два украинских прапорщика погибли из-за незнания карт минных полей. Военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты, матрос Коржушок выстрелил из автомата себе в ногу.

«Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад», — цитирует Басурина РИА Новости.

Кроме того, при попытке остановить обстрел территории ДНР из минометов 9 июня в районе населенного пункта Водяное был избит членами «Азова» (украинский националистический батальон, деятельность которого запрещена в РФ) военнослужащий 36-й бригады ВСУ, старший лейтенант Пятка. Его доставили в госпиталь Мариуполя в тяжелом состоянии.

Ранее Газета.ru сообщила, что ополченцы ДНР уничтожили ответным огнем обстреливавший территорию республики минометный расчет ВСУ.

Киев начал военные действия против ЛНР и ДНР в Донбассе в апреле 2014 года. Обе народные республики отказались признать результаты госпереворота на Украине и объявили о независимости. С сентября 2014-го участники контактной группы в Минске приняли три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.