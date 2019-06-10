Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта моста в Крым

Москва, 10 июня. Бизнесмен Аркадий Ротенберг выкупит компанию «СГМ-Мост», которая занималась проектированием и управлением строительства Крымского моста.

Представитель бизнесмена заявил, что дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре. Это повысило прозрачность финансовых потоков.

Он напомнил, что в 2019 году «СГМ-Мост» завершит строительство железной дороги через Керченский пролив, а в 2018 году компания на полгода раньше закончила строительство автомобильной части Крымского моста.

Представитель бизнесмена подчеркнул, что «СГМ-Мост» за короткий срок стала ведущим предприятием строительной отрасли России, передает ТАСС.

Аркадий Ротенберг является председателем совета директоров ООО «Стройгазмонтаж». Эта компания была генподрядчиком строительства Крымского моста. Бизнесмен заявил, что возведенное сооружение простоит не меньше 100 лет, поскольку все сделано предельно надежно. Он напомнил, что его строительство моста велось в непростых условиях, однако специалисты справились с проблемами за счет профессионализма.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что «Стройгазмонтаж» может построить сухогрузный район порта Тамань. Проект оценивают в 65 млрд рублей.

Движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, сообщает «Газета.ru».