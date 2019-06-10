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Политика

Клинцевич рассказал о причинах политического кризиса в Молдавии

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Клинцевич рассказал о причинах политического кризиса в Молдавии

Москва, 10 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал парламентский кризис в Молдавии. Сенатор также дал оценку отстранению президента страны Игоря Додона по решению Конституционного суда Молдавии.

По его словам, Додону пытаются помешать в его стремлении проводить политику, отвечающую коренным интересам народа. Клинцевич также выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

«Надеюсь, конституционный кризис в Молдавии не приведет к серьезным катаклизмам, а тем более  — к вспышкам насилия», — цитирует РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что Россию и Молдавию многое связывает. Поэтому ошибочно утверждать, что кризис в соседней стране никак не задевает интересы Москвы.

«Не буду утверждать, что Россию это совершенно не касается — подобное лукавство в политике нам в принципе не свойственно», — заключил парламентарий.

Ранее Клинцевич рассказал о пользе афганского опыта в урегулировании конфликта в Сирии.

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Автор: Сергей Свазовский
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