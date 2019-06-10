Вашингтон, 10 июня. Канадский актер и музыкант Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077. С записью презентации можно ознакомиться на канале Twitch.

Из нового трейлера стало известно, что роль одного из персонажей исполняет Киану Ривз. Во время презентации канадец появился на сцене и объявил дату релиза проекта — 16 апреля 2020 года.

Игра Cyberpunk 2077 является продуктом CD Projekt Red, которая создала игры «Ведьмак» по мотивам произведений Анджея Сапковского. В то же время, новый проект будет существенно отличаться от предыдущего. Разработчики отмечают, что игроки получат возможность самостоятельно создавать персонажей.

Ранее стало известно, что Каину Ривз может принять участие в экранизации комикса Marvel «Вечные». В настоящее время стороны ведут переговоры. Об этом сообщала Газета.ru.