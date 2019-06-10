В НАТО выразили обеспокоенность из-за политического кризиса в Молдавии

Вашингтон, 10 июня. НАТО обеспокоено развитием ситуации в Молдавии. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в Twitter.

По ее словам, всем политическим силам в стране необходимо проявлять «спокойствие и сдержанность», разрешая свои разногласия путем диалога. Она подчеркнула, что демократическим лидерам Молдавии нужно преодолеть нынешний кризис в стране, работая вместе.

Лунгеску напомнила, что Североатлантический альянс и Молдавия «являются тесными партнерами более 25 лет». По ее словам, НАТО поддерживает реформы в сфере обороны и безопасности в этой стране, а также неизменность позиции республики по вопросам суверенитета.

Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и. о премьер-министру Павлу Филипу. В конституционном суде страны заявили, что решение связано с роспуском парламента и назначением досрочных выборов в стране. По их словам, действующий президент страны Игорь Додон «не выполнил конституционные обязательства», отказавшись распустить парламент.

Додон в интервью РИА Новости назвал такое решение «отчаянным шагом», необходимым для узурпации власти. Позже Филип распустил парламент и назначил дату досрочных президентских выборов на 6 сентября.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей назвал события в Молдавии государственным переворотом. Эксперт подчеркнул, что Конституционный суд в стране состоит из граждан Румынии, находясь под контролем миллиардера и хозяина Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Соловейчик напомнил, что Плахотнюка разыскивают российские правоохранительные органы за совершение ряда уголовных преступлений. По мнению эксперта, с избранием нового парламента и премьер-министра миллиардер оказался «не у дел».

«Отсюда вытекает и его попытка осуществить государственный переворот и захватить власть», — пояснил Соловейчик.

Постоянный автор ФАН, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич прокомментировал события в Молдавии в своей колонке.