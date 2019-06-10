Кишинев, 10 июня. Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный назвала главную цель парламента Молдавии в эфире телеканала RTR Moldova. По ее мнению, первоочередной задачей законодательного органа является обеспечение стабильности в стране и запуск работы законодательного органа.

«Я думаю, что на первых порах мы должны заседать каждый день, у нас есть много законодательных инициатив. Наша цель — это обеспечение стабильности, а также начало работы парламента и правительства, также должна быть утверждена дата местных выборов», — убеждена политик.