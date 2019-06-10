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Гречаный назвала главную цель парламента Молдавии

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Гречаный назвала главную цель парламента Молдавии

Кишинев, 10 июня. Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный назвала главную цель парламента Молдавии в эфире телеканала RTR Moldova. По ее мнению, первоочередной задачей законодательного органа является обеспечение стабильности в стране и запуск работы законодательного органа.

«Я думаю, что на первых порах мы должны заседать каждый день, у нас есть много законодательных инициатив. Наша цель — это обеспечение стабильности, а также начало работы парламента и правительства, также должна быть утверждена дата местных выборов», — убеждена политик.

Коалицию в парламенте Молдавии сформировали Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.

Ранее конституционный суд Молдавии отстранил президента страны Игоря Додона. Молдавский лидер назвал эти действия «отчаянной попыткой узурпации власти», передает Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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