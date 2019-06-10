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Россия

Минкультуры не станет вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

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Минкультуры не станет вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Москва, 10 июня. Министерство культуры России не будет вмешиваться в ситуацию с иском кинокомпании Kinodanz против блогера Евгения Баженого, известного под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Мединский.

По словам Мединского, вмешательство в подобные конфликты не отвечает задачам возглавляемого им органа.

«Минкультуры — площадка для конкурсов творчества и поддержки кино в производстве и прокате. Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — сказал глава ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне российский блогер BadComedian отреагировал на информацию о возможном закрытии своего канала на YouTube в свете искового заявления, поданного представителями компании Kinodanz. Об этом писала Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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