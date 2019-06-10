СМИ сообщили об отставке 90 офицеров службы безопасности и разведки Судана

Хартум, 10 июня. 90 офицеров службы безопасности и разведки Судана были отправлены в отставку, а также на пенсию, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Агентство SUNA cо ссылкой на представителей службы национальной безопасности и разведки заявили, что отставка офицеров является плановой ежегодной процедурой. По словам источников, это не связано с событиями в стране.

Обстановка в Судане обострилась 3 июня после разгона полицией части палаточного лагеря в районе площади в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. После этого оппозиция призвала прекратить диалог с военными по передачи власти гражданским структурам.

По данным минздрава республики за последние три дня в столице жертвами уголовников стали 11 человек. Преступники активизировались на фоне протестов и беспорядков. Силы правопорядка неспособны эффективно выполнять свои обязанности.

Совет по правам человека ООН направит наблюдателей в Судан. СПЧ ООН надеется на сотрудничество с переходным военным советом по вопросам применения «чрезмерной военной силы» против протестующих.

Ранее Федеральное агентство новостей разбиралось, что за «третья сила» пытается расколоть Судан на части.