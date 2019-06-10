Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Современная политика США напомнила Захаровой о временах рабства

53
0 Оставить комментарий

Современная политика США напомнила Захаровой о временах рабства

Москва, 10 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политику Соединенных Штатов с временами работорговли. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, именно политика Вашингтона привела к денуклеаризации Корейского полуострова.

«Эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась», — отметила дипломат.

Захарова обнаружила сходство между действиями Соединенных Штатов и рабовладельческими временами.

«То, что делают сейчас они, — это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времен. Тогда можно было просто управлять рабами», — заключила представитель МИД России.

Ранее Захарова прокомментировала решение Белого дома снова закупать нефть у Венесуэлы. По мнению Захаровой, американцы банально «кинули» своих союзников. Она напомнила, что две недели назад дипломат, представляющий Соединенные Штаты, призывал отказаться от ведения любого бизнеса с Каракасом.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся»,  — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что глава Боливии Эво Моралес обвинил американцев во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и других государств. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Турцию.

«Вашингтон постоянно вмешивается в дела Венесуэлы, чтобы воспрепятствовать достижению любых договоренностей между оппозицией и правительством. Это является не чем иным, как открытой атакой на каналы диалога», — подчеркнул лидер Боливии.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров