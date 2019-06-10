Современная политика США напомнила Захаровой о временах рабства

Москва, 10 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политику Соединенных Штатов с временами работорговли. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, именно политика Вашингтона привела к денуклеаризации Корейского полуострова.

«Эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась», — отметила дипломат.

Захарова обнаружила сходство между действиями Соединенных Штатов и рабовладельческими временами.

«То, что делают сейчас они, — это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времен. Тогда можно было просто управлять рабами», — заключила представитель МИД России.

Ранее Захарова прокомментировала решение Белого дома снова закупать нефть у Венесуэлы. По мнению Захаровой, американцы банально «кинули» своих союзников. Она напомнила, что две недели назад дипломат, представляющий Соединенные Штаты, призывал отказаться от ведения любого бизнеса с Каракасом.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что глава Боливии Эво Моралес обвинил американцев во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и других государств. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Турцию.