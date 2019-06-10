Клинцевич оценил заявление Порошенко о готовности занять пост премьер-министра

Москва, 10 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром страны, если его партия «Европейская солидарность» выиграет досрочные парламентские выборы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал это заявление Порошенко. Он подчеркнул, что решающее слово останется за украинскими избирателями. Клинцевич считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что выбор Порошенко в качестве премьера будет катастрофой для страны.

«На мой взгляд, Владимир Зеленский, руководствуясь даже элементарным инстинктом самосохранения, должен делать все, чтобы партия Петра Порошенко не только не набрала значительное число голосов на выборах в парламент, но и вообще не попала туда», — считает Клинцевич.

По его словам, такой результат не будет достигнут, если Зеленский начнет соревноваться с Порошенко в вопросах антироссийской риторики.

«Здесь Петру Порошенко нет равных», — заявил Клинцевич.

Напомним, что Петр Порошенко пришел к власти на Украине в результате государственного переворота в 2014 году. В апреле 2019 года он проиграл выборы шоумену Владимиру Зеленскому. Украинский политолог Андрей Вигиринский назвал итоги выборов «сокрушительным фиаско действующей власти». После проигрыша пятый президент Украины объявил, что не собирается уходить из политики. Его партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность».

В мае новый президент страны подписал указ о прекращении действий Верховной рады. Внеочередные выборы будут проведены 21 июля. Половина из депутатов будет избираться по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Порог прохождения для партий составит 5%.

Ранее Порошенко заявил, что главным лозунгом его партии «Европейская солидарность» станет дальнейший разрыв отношений с Россией. По его словам, в стране действуют множество пророссийских сил, «враждебных ко всему, чего достигла Украина за пять лет» его президентства.