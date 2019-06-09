Роспотребнадзор проверит средство «Крот» из-за отравления Алибасова

Москва, 9 июня. Роспотребнадзор проверит для очистки труб «Крот» после отравления известного продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, маркировку «Крота» проверят на предмет соответствия ГОСТам. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также готова оказать необходимую правовую помощь потребителям, пострадавшим от продукции ненадлежащего качества.

4 июня Бари Алибасов выпил жидкость для очистки труб «Крот», приняв ее за сок. Музыканта госпитализировали с сильнейшим отравлением пищевода, желудка и дыхательных путей. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее Газета.ru сообщала, что Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне.

«Бари Каримович еще спит», — сказал PR-директор Вадим Горжанкин.

Накануне врачи рассказали подробности о состоянии здоровья артиста.