Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Крупный пожар произошел в здании университета в Новороссийске

122
0 Оставить комментарий

Крупный пожар произошел в здании университета в Новороссийске

Новороссийск, 9 июня. Крупный пожар произошел в одном из корпусов Государственного морского университета имени адмирала Ушакова в Новороссийске. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

ЧП случилось в корпусе высшего учебного заведения, расположенном в 93-м доме по улице Ленина. Задымление можно было наблюдать со всех концов города. К настоящему моменту пожар почти полностью ликвидирован, однако экстренные службы продолжают свою работу. Информация о пострадавших не поступила.

Ранее стало известно о пожаре на территории исправительной колонии в Тюмени. 17 человек были спасены. Семи заключенным потребовалась медицинская помощь. Один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает Газета.ru.

Также сообщалось о пожаре на территории монастырского комплекса Ахпат в Армении. Об этом сообщала RT.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров