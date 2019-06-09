Крупный пожар произошел в здании университета в Новороссийске

Новороссийск, 9 июня. Крупный пожар произошел в одном из корпусов Государственного морского университета имени адмирала Ушакова в Новороссийске. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

ЧП случилось в корпусе высшего учебного заведения, расположенном в 93-м доме по улице Ленина. Задымление можно было наблюдать со всех концов города. К настоящему моменту пожар почти полностью ликвидирован, однако экстренные службы продолжают свою работу. Информация о пострадавших не поступила.

Ранее стало известно о пожаре на территории исправительной колонии в Тюмени. 17 человек были спасены. Семи заключенным потребовалась медицинская помощь. Один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает Газета.ru.

Также сообщалось о пожаре на территории монастырского комплекса Ахпат в Армении. Об этом сообщала RT.