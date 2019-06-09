Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 9 июня. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что незаконные вооруженные формирования открывали огонь в городе Хама одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Также обстрелам подверглись несколько поселений в провинции Латакия.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Купчишин.

Генерал-майор добавил, что на протяжении минувших суток представители ЦПВС РФ провели две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор и лагере беженцев «Джиндерия» провинции Латакия. Нуждающиеся люди получили в общей сложности тысячу продовольственных наборов.

Ранее стало известно о смерти двух мирных жителей при обстреле боевиков в Сирии. Об этом сообщала RT.