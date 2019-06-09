Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по результатам экзитпола

42
0 Оставить комментарий

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по результатам экзитпола

Нур-Султан (Астана), 9 июня. Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с результатом 70,13% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного институтом «Общественное мнение». В активе у его ближайшего преследователя, оппозиционного кандидата Айнура Мажитова, 15,39%.

«Кандидат Токаев набирает 70,13%", — уточнила глава совета института, магистр социологии Айнур Мажитова в ходе брифинга.

Следует отметить, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае будет назначено повторное голосование.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана на протяжении почти трех десятилетий, сложил полномочия 20 марта 2019 года. Временным главой страны стал Касым-Жомарт Токаев, доселе возглавлявший верхнюю палату парламента.

Ранее в МВД Казахстана сообщили об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов президента страны. Об этом писала RT.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров