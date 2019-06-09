Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по результатам экзитпола

Нур-Султан (Астана), 9 июня. Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с результатом 70,13% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного институтом «Общественное мнение». В активе у его ближайшего преследователя, оппозиционного кандидата Айнура Мажитова, 15,39%.

«Кандидат Токаев набирает 70,13%", — уточнила глава совета института, магистр социологии Айнур Мажитова в ходе брифинга.

Следует отметить, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае будет назначено повторное голосование.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана на протяжении почти трех десятилетий, сложил полномочия 20 марта 2019 года. Временным главой страны стал Касым-Жомарт Токаев, доселе возглавлявший верхнюю палату парламента.

Ранее в МВД Казахстана сообщили об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов президента страны. Об этом писала RT.