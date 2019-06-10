Переходный военный совет Судана призвал оппозицию прекратить протесты

Хартум, 9 июня. Переходный военный совет Судана призвал оппозиционеров прекратить акции протеста. Соответствующее заявление сделал представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши. Он также обратился к политической организации «Силы за свободу и перемены» отказаться от призывов ко всеобщему неповиновению.

Каббаши подчеркнул готовность к переговорам и поиску взаимоприемлемых вариантов выхода из политического кризиса.

«Военный совет не препятствует возвращению к переговорам и достижению компромиссных решений… Мы открыты для любых инициатив и призываем «Силы за свободу и перемены» отказаться от призыва к гражданскому неповиновению», — заключил представитель временного органа.

Ранее стало известно, что полицейские открыли огонь по протестующим в столичном городе Судана Хартум. Новый виток конфликта начался после попытки правоохранителей разобрать баррикады, пишет газета «Известия».