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Переходный военный совет Судана призвал оппозицию прекратить протесты

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Переходный военный совет Судана призвал оппозицию прекратить протесты

Хартум, 9 июня. Переходный военный совет Судана призвал оппозиционеров прекратить акции протеста. Соответствующее заявление сделал представитель совета  Шамс ад-Дин Каббаши. Он также обратился к политической организации «Силы за свободу и перемены» отказаться от призывов ко всеобщему неповиновению.

Каббаши подчеркнул готовность к переговорам и поиску взаимоприемлемых вариантов выхода из политического кризиса.

«Военный совет не препятствует возвращению к переговорам и достижению компромиссных решений… Мы открыты для любых инициатив и призываем «Силы за свободу и перемены» отказаться от призыва к гражданскому неповиновению», — заключил представитель временного органа.

Ранее стало известно, что полицейские открыли огонь по протестующим в столичном городе Судана Хартум. Новый виток конфликта начался после попытки правоохранителей разобрать баррикады, пишет газета «Известия».

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Автор: Сергей Свазовский
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