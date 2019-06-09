Беглов перечислил основные соглашения, принятые на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 9 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы международного экономического форума в Северной столице. Соответствующий пост временно исполняющий обязанности губернатора региона разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов анонсировал обновление подвижного состава РЖД. Кроме того, Петербург свяжут с Колпино и Тосно новые скоростные электрички. В пригороды Сертолово и Сестрорецк будут проложены новые ветки.

Санкт-Петербург также заключил соглашение с компанией «Газпром-нефть» о строительстве центра промышленного искусственного интеллекта.

По словам Беглова, полигон «Красный бор» передадут на баланс министерства обороны, что позволит сэкономить средства регионального бюджета.

Глава региона подчеркнул, что рассказал лишь о ключевых договоренностях, достигнутых в рамках ПМЭФ. Всего же в ходе форума от имени Петербурга было заключено 26 договоров.

Ранее стало известно о решении Беглова принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом писала Газета.ru.