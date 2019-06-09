Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» у стен Кремля

2 434
0 Оставить комментарий

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» у стен Кремля

Москва, 9 июня. Известный российский исполнитель Григорий Лепс прокомментировал решение организаторов сборного концерта под стенами Кремля в День России исключить из программы «Машину времени».

«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать. Я уважаю эту группу. Лично знаком с Андреем Вадимовичем (Макаревичем. – Прим. ред.). Великолепный музыкант. Это начало всей рок- музыки российской и советской даже. Для меня это странно», — заявил Лепс в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Музыкант убежден, что в решении отменить выступление «Машины времени» нет никакой политической подоплеки. Лепс подчеркнул, что политика и музыка – разные вещи.

«Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича (Макаревича. – Прим. ред.) с его политическими взглядами. Музыка и политика вещи разные», — добавил Лепс.

Ранее лидер группы «Машина времени» также опроверг связь между выступлением группы и политическими событиями, в частности, задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Макаревич заявил, что информация об отмене выступления появилась раньше, чем стало известно о задержании Голунова. Макаревич высказался в поддержку задержанного журналиста.

Пресс-секретарь группы Антон Чернин заявил, что организаторы сообщили об отмене выступления группы. Чернин подчеркнул, что музыкантам не объяснили фактические причины отмены их выступления, но они не расстроились.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров