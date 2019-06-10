Сирия, 10 июня. Радикалы ССА** уничтожили езидское кладбище в Африне к северо-западу от Алеппо. В результате разрыва мины, предположительно оставленной террористами ИГ1, на востоке Дейр-эз-Зора погиб ребенок. Неизвестные боевики обстреляли штаб политического крыла САА в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам неизвестных боевиков в Эс-Сувейде.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила езидское кладбище на окраине Африна к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в установке мины, при разрыве которой на востоке Дейр-эз-Зора погиб ребенок.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): утверждает, что подбила автомашину войск САР на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Юноша по имени Бассель был ранен в результате разрыва мины боевиков в предместьях Алеппо. В частности, было травмировано лицо, из-за чего у него останутся глубокие шрамы на левой щеке и вокруг правого глаза. По информации местного источника в Twitter (@jamalblogs), молодой человек только недавно вернулся в свой дом вместе с семьей. Напомним, базирующиеся в окрестностях боевики-исламисты регулярно ведут огонь по западным окраинам города, из-за чего нередко гибнут гражданские лица.

Протурецкие радикалы из Сирийской свободной армии (ССА) уничтожают святыни жителей-езидов в деревне Кибар, находящейся в нескольких километрах к востоку от Африна на северо-западе провинции Алеппо. Среди прочего было разрушено езидское кладбище. Курдский Twitter-ресурс (@Liberationafrin) опубликовал соответствующую видеозапись. По его данным, представители данной национальности систематически подвергаются жестоким преследованиям со стороны радикалов ССА на севере САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра, расположенном в восточной половине провинции Дейр-эз-Зор, при подрыве на мине погиб ребенок, сообщает местный информационный Twitter-канал (@DeirEzzor24). Подчеркивается, что сработавшее взрывное устройство, скорее всего, было оставлено террористами «Исламского государства» перед сдачей района. Сейчас населенный пункт, замкнутый между реками Евфрат и Хабур, контролируют проамериканские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)****. Почти во всех остальных регионах Заевфратья, которые также заняли курды, из-за детонации СВУ ИГ тоже время от времени гибнут мирные граждане. Несмотря на это, радикалы SDF пока так и не приступили к полномасштабной очистке местности от следов пребывания джихадистов.

Провинция Хама

Террористы коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», утверждают, что нанесли урон Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама. Так, по информации связанного с ними портала Masar Press Agency, джихадисты в ходе обстрела будто бы подбили автомашину правительственных сил с несколькими военнослужащими внутри. Эти данные, однако, нуждаются в проверке. Боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на окраинах «Большого Идлиба», прежде всего — на линии разграничения вдоль южной границы джихадистского анклава. Из-за этого постоянно гибнут жители прифронтовых населенных пунктов. Данные действия радикалов вынудили войска САР начать наступление в этом регионе в прошлом месяце.

Провинция Эс-Сувейда

Штаб-квартира отделения политической безопасности САА в городе Эс-Сувейда внезапно подверглась атаке неизвестных боевиков, передает ливанское агентство Al Masdar News. Отмечается, что нападавшие вели огонь по зданию из гранатометов. Никаких сведений о жертвах не поступало. Как предполагают некоторые представители командования армии САР, налет мог быть совершен сторонниками «Свободной армии», которые пошли на примирение в соседней провинции Даръа, но после продолжили антиправительственную деятельность подпольно. Кроме того, предполагается, что к организации атаки также причастны силы международной коалиции во главе с США, дислоцирующиеся неподалеку — в районе Ат-Танфа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)