Кадыров назвал главную цель «защитников» Голунова

Грозный, 9 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Кадыров обвинил «защитников» Голунова в намерении нажиться на деле журналиста и свести на нет успехи Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Чечни отметил, что скандал произошел на фоне успешного проведения ПМЭФ. Кадыров напомнил, что участие в форуме приняли 19 тысяч человек из 145 стран, они подписали 650 соглашений на 3,1 трлн рублей. Очевидно, что успех ПМЭФ свидетельствует о том, что страна преодолела экономические трудности из-за санкций.

На этом фоне как «гром среди ясного неба» задерживают Голунова, заявил Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что он не намерен судить о виновности журналиста, но его удивила очередь из «требователей», которые пообещали «контролировать» дело.

«И моментально волна требований «взять под контроль». Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат встать в очередь тех, кто обещает лично контролировать <…> Хор отечественных «требователей» поддержали в Вашингтоне, Лондоне и других столицах», — написал Кадыров в telegram-канале.

Кадыров считает, что главная цель этих «требователей» — затмить успехи страны на ПМЭФ, выставить Россию в качестве страны-изгоя. Глава Чечни возмутился тем, как либеральные СМИ во всем мире «заголосили» о Голунове, тем самым сведя на нет успехи ПМЭФ.

«Их не волнует судьба страны, народа, лишь бы поднять рейтинг издания, привлечь читателей, быть доставленными в отдел. Туда очередь выстроилась», — напомнил Кадыров.

По словам главы республики, многие российские журналисты так и ждут, пока их заметят и доставят «теплоходом к заморским хозяевам». Кроме того, Кадыров обратил внимание на лицемерие оппозиционной общественности, так рьяно вступившейся за Голунова, в отношении других происшествий со сбытом наркотиков. Глава Чечни подчеркнул, что ежедневно регистрируется около 550 происшествий, связанных с наркотиками, однако про этих людей «требователи» молчат.

«Про них «требователи» молчат. Почему бы всех не отпустить, признать невиновными? Нет, на их именах невозможно засветиться. Как по сценарию развернули рекламную кампанию, как будто он единственный подозреваемый в наркоторговле», — заявил Кадыров.

Голунова задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у журналиста обнаружили пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у Голунова. Сразу же после задержания за Голунова вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, «защитники» Голунова заявили о его «невиновности».