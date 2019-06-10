Сирия,10 июня. Последние вылазки курдов в Алеппо привели к гибели девяти боевиков ССА**. ВКС РФ продолжили оказывать поддержку САА в Хаме. Женщина в положении умерла в отсутствие медицинской помощи в лагере «Рукбан», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли связь с отрядом NDF****** в Западном Дейр-эз-Зоре; обстреливали укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): лишилась девяти боевиков в результате вылазок курдов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в столкновениях с силами САР на севере Хамы; организовала взрыв автомобиля в зоне контроля САА на окраине «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Джиср Аш-Шугуре на западе Идлиба.

Курды: провели рейды в населенном пункте Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора; подозреваются в убийстве турецкого солдата на севере Алеппо; заявили о выявлении «спящих ячеек» ИГ1 в городе Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: задержали одного из боевиков ИГ в провинции Аль-Анбар; ликвидировали террориста ИГ в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) заявили о последствиях своей подпольной деятельности на оккупированных боевиками территориях Алеппо. Как передавал новостной портал Al Masdar News, в течение недели курды организовали как минимум четыре вылазки в городах Азаз и Джандарис, а также в районе Шерава, которые привели к гибели девяти исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА). Во второй половине дня стало известно о новом нападении неизвестных в Азазе, жертвой которых стал один из турецких солдат. В убийстве военнослужащего армии Турции также подозреваются курды.

Кроме того, стало известно о гибели двух гражданских лиц в Африне. Информационный портал Syrian Network for Human Rights передавал, что тела погибших были найдены вблизи населенного пункта Маабетли со следами пыток. В убийстве подозреваются боевики исламистских бандгрупп, оккупировавших территорию кантона.

Тем временем джихадисты провели шествия в Аль-Бабе в память об одном из высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции по имени Абдул Басит Ас-Сарут, скончавшегося от ранений, полученных в ходе ожесточенных боев с Сирийской арабской армией (САА) на границах «Большого Идлиба». Как известно, за время сирийского конфликта боевик также принимал участие в столкновениях на стороне «Исламского государства».

Отмечались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции юго-западнее Алеппо. Интернет-портал Masar Press Agency заявлял о стычках вблизи населенного пункта Аз-Зарба.

Провинция Хомс

Поступили данные о гибели женщины, находившейся в положении, в лагере «Эр-Рукбан». Информационный портал Raqqa-SL передавал, что сирийка скончалась, поскольку в пункте временного размещения не оказалось медработников, способных оказать ей необходимую медицинскую помощь. Отмечалось, что гуманитарная ситуация в «Эр-Рукбане» продолжает ухудшаться. Значительную роль в этом играют боевики незаконных вооруженных формирований, базирующиеся на оккупированной США территории на юге Хомса. Как известно, исламисты нередко организуют налеты на гумконвои с продовольствием и медикаментами, что приводит к их нехватке в лагере. За последние несколько недель в «Рукбане» погибли более 15 тысяч беженцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды возобновили рейды на восточном берегу реки Евфрат с целью выявления так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), «Демократические силы Сирии» (SDF) прибегли к обыскам в населенных пунктах Шхиль и Сувейдан-Джазира. При этом, по сведениям курдского военного источника в сети Twitter (RE_N_AS), в последнем «Демократическим силам Сирии» (SDF) удалось задержать нескольких боевиков, а также конфисковать их вооружение.

Между тем была потеряна связь с отрядом проправительственного формирования Национальные силы обороны (NDF), который обследовал районы Сирийской пустыни в западной части региона. Новостной портал Halab Today TV заявлял о том, что группа бойцов могла подвергнуться атаке джихадистов «Исламского государства», скрывающихся на данных территориях. Отмечалось, что террористам до сих пор удается сохранять присутствие в Бадии Аш-Шам ввиду существования прикрытия в виде подконтрольной США «зоны безопасности» на границе с Иорданией и Ираком.

К вечеру стало известно о вылазке ИГ вблизи населенного пункта Ас-Сабха. Военный источник в Twitter передавал (RisboLensky), что один из курдских бойцов попал в плен к джихадистам. До сих пор не поступало никаких сведений о дальнейшей судьбе похищенного члена SDF.

Провинция Идлиб

В южной части региона в минувшие сутки продолжились столкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Поступали сообщения о том, что части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям джихадистов на подступах к Хан-Шейхуну и у населенного пункта Аль-Накир. В зонах контроля исламистов также работали сирийские ВВС.

Тем временем произошел взрыв на западе провинции. Согласно данным Twitter-канала (IdlibPlus), детонация бомбы, заложенной неизвестными, привела к обрушению жилого дома и гибели двух человек, включая ребенка. Несмотря на то, что ни одна из бандгрупп не заявляла о своей причастности к инциденту, предполагается, что СВУ было установлено членами одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Хама

На севере Хамы в течение всего дня фиксировались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Источники в рядах Сирийской свободной армии (ССА) сообщили о том, что в ходе столкновений, разворачивавшихся на северо-западе региона в предыдущие трое суток, были ликвидированы не менее 150 исламистов из числа «Джебхат Ан-Нусры»1***, «Джейш Аль-Иззы» и «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир». По данным военного источника в сети Twitter (syriapost1), силы САР действовали при поддержке сирийских и российских военных самолетов, осуществлявших боевые вылеты в районе населенных пунктов Мурек, Аль-Джуббайн, Аль-Арбаин и Аз-Залакият.

Интернет-портал Baladi-News передавал, что разведывательный дрон САА потерпел крушение в районе населенного пункта Джурин из-за технических неполадок. В то же время исламисты публиковали сообщения о потерях САА в живой силе, которые, однако, не подтвердились.

После полудня джихадисты открыли огонь по авиабазе сирийских войск в административном центре провинции. Кроме того, поступали данные о взрыве заминированного радикалами автомобиля у поселения Джаламе на подконтрольной САА территории. Информации о нанесенном САА уроне все еще не поступало.

Ирак

На территории Иракской Республики продолжается подпольная деятельность «спящих ячеек» «Исламского государства». В соответствии с данными новостного агентства Iraqi News, в первой половине дня был задержан террорист у города Аль-Карма в провинции Аль-Анбар, позднее также стало известно об уничтожении боевика в Дияле. Отмечается, что джихадист, скрывавшийся в предместьях населенного пункта Мандали, попытался оказать сопротивление, после чего он был застрелен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)