Минусинский театр представил спектакль «Оттенки» на «Фабрике Станиславского» в Москве

Москва, 9 июня. Минусинский драматический театр А. Таммсааре представил спектакль «Оттенки» на втором фестивале Губернских театров «Фабрика Станиславского». Показ прошел в Московском Губернском театре в воскресенье, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сибирский театр только за этот год вот уже в третий раз привозит постановку на фестиваль. История по одноименной повести эстонского классика Антона Таммсааре рассказывает о глубоких чувствах, в частности, любви.

Режиссером спектакля выступил Алексей Песегов. Как отмечают сами создатели спектакля, «Оттенки» — это хроника одной любви в двух действиях. Спектакль впервые был представлен в марте прошлого года.

Декорации к спектаклю «Оттенки» лаконичны: вдоль задней кулисы расположен пьедестал, который актеры используют для обозначения дороги или моста, иногда как бы переходя на второй план действия. А в центре сцены стоит платформа с подсветкой — она отражает эмоции персонажей в связи с происходящим. Сразу по окончании начнется образовательная часть «Фабрики Станиславского» — актеры совместно с критиками разберут и оценят спектакль.

В Москве Сергей Безруков презентовал ll летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». География расширяется: в прошлом году было представлено пять театров, в этом — уже восемь. Фестиваль пройдет с 7 по 16 июня на трех площадках: на сцене Московского губернского театра, а также в Московской области. О планах на год театра в России артист рассказал в ходе пресс-конференции.