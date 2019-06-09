Сирия, 9 июня. Еще одна братская могила была обнаружена в Ракке. Боевики протурецкой группировки «Лива Аль-Хамза» похитили мужчину в Африне с целью получения выкупа. ВКС РФ и ВВС САР проводят совместные вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в южной части Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обыски в городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Лива Аль-Хамза»: похитила мужчину в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: захватило в плен курдского бойца у города Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

Курды: вновь столкнулись с пожарами на юге провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Африне произошло очередное похищение одного из мирных жителей боевиками. Мужчина по имени Али Заки Батал был захвачен членами протурецкой группировки «Лива Аль-Хамза». Инцидент произошел недалеко от деревни Басута, когда сириец направлялся в Африн вместе со своим братом. При этом отмечается, что второго молодого человека отпустили с целью сообщить родственникам о требовании выкупа. Таким образом, исламисты вооруженной оппозиции продолжают притеснять гражданское население кантона. Напомним, Африн перешел под контроль поддерживаемых Анкарой бандформирований в ходе операции «Оливковая ветвь», завершившейся в марте прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) заявляет о том, что ввиду активизации атак «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор, а также в соседнем Ираке, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в городе Абу-Кемаль, расположенном в юго-восточной части региона. Об итогах операции на данный момент ничего неизвестно.

Тем временем боевики ИГИЛ1 предприняли еще одну вылазку на подконтрольных «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) территориях. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RisboLensky), террористы взяли в плен одного из курдских бойцов в районе населенного пункта Ас-Сабха. В качестве доказательства было опубликовано фото задержанного. Никакой информации о дальнейшей судьбе курда пока не поступало.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» продолжаются боевые вылеты объединенной авиации ВКС РФ и ВВС Сирии. Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, самолеты союзников атакуют военные объекты джихадистов вооруженной оппозиции недалеко от населенных пунктов Аль-Арбаин и Аль-Мастума на юге провинции.

Между тем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укреплениям боевиков на подступах к городам Аль-Хубейт, Ан-Накир и Аль-Абидин, передает Twitter-канал (step_agency). Сведения о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняются. Напомним, боевые действия на линии соприкосновения сил сторон вспыхнули в прошлом месяце ввиду того, что джихадисты не прекращали нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне.

Провинция Ракка

Появилась информация об обнаружении еще одной братской могилы в окрестностях административного центра провинции. По сведениям военного источника в сети Twitter (ahmadalissa), величина захоронения пока не была установлена. Напомним, крупнейшим местом погребения жертв «Исламского государства» и ВВС международной коалиции во главе с США на данный момент является общая могила в пригороде Аль-Фухейха, в которой, по предварительным оценкам экспертов, содержатся останки более чем 3500 человек. Как известно, порядка 500 тел уже были эксгумированы.

Провинция Хасака

Вновь произошло возгорание в южной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Esamalmonve), пожар вспыхнул на сельскохозяйственных землях недалеко от города Аш-Шаддади. Огонь может уничтожить урожай пшеницы в случае продолжения бездействия со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF), в оккупации которых находятся данные территории. Как известно, в зонах контроля «демократических сил» существуют проблемы с обеспечением пожарной безопасности, которые до сих пор не были решены, несмотря на участившиеся случаи пожаров. Напомним, в поджогах обвиняются боевики «Исламского государства». Кроме того, накануне также поступали данные о том, что за возгорания на севере региона у границы с Турцией несут ответственность турецкие пограничники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)