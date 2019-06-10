Сухейль Аль-Хасан встречает день рождения вместе с «Силами Тигра» на передовой в Хаме

10 июня самый известный генерал вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, бригадный генерал Сухейль Аль-Хасан празднует свой день рождения. Как и в предыдущие годы, он встречает этот день в окопах на передовой линии борьбы с международным терроризмом. Федеральное агентство новостей (ФАН) в связи с этим событием вспомнило главные подвиги предводителя «Тигров».

Информации о боевом пути легендарного бойца в открытом доступе находится крайне мало, да и порой она настолько противоречит сама себе, что разобраться в прошлом бригадного генерала — задача далеко не из легких. Мы постарались собрать, проанализировать и свести воедино все имеющиеся важные данные о Сухейле Аль-Хасане.

Самый молодой из назначенных генералов САА родился в 1970 году в сирийской провинции Латакия. В 1991 окончил Сирийскую арабскую академию ВВС, после чего в офицерском звании поступил на военную службу в боевую авиацию страны. Там Сухейль отвечал за подготовку элитных бойцов секции специальных операций Сирии, попутно проходя командирские курсы. С началом войны молодой полковник сразу же ушел на фронт.

Бои с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) в провинции Латакия в 2013 году показали тактические умения Аль-Хасана по управлению войсками, и уже в этом же году под началом сирийского полковника был создан элитный отряд бойцов, специализирующихся на наступательных операциях. Этот момент можно считать отправным для возникновения «Сил Тигра».

Аль-Хасан лично отбирал солдат для своего подразделения, и потому в него вошли лучшие из лучших сирийских офицеров и солдат. В первой же операции, проведенной ими, удалось добиться полного разгрома боевиков в городе Ариха в провинции Идлиб.

Затем последовали освобождение Ханассера, успешная деблокада Алеппо, прорыв к окруженным подразделениям САА в городской тюрьме и очередная победа над боевиками «Ан-Нусры» в провинции Хама.

Первое же столкновение Сухейля Аль-Хасана с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) произошло осенью 2014 года. Тогда воины «Сил Тигра» разгромили боевиков ИГИЛ1 в районе нефтяных полей Аш-Шаир в провинции Хомс.

В 2015 году полковник со своими бойцами нанес ряд поражений джихадистам в провинциях Идлиб и Хама, чем буквально спас положение сирийской регулярной армии в этих районах. А следом — в ноябре этого же года — Аль-Хасан фактически совершил невозможное: «Силы Тигра» прорвали осаду авиабазы «Квейрис». Операция по деблокаде важного военного объекта была разработана лично бригадным генералом.

После «Квейриса» последовали полное освобождение Алеппо и стремительное продвижение на юго-восток одноименной провинции. В том числе благодаря последнему, боевики ИГИЛ бежали из Аль-Баба — города, который несколько месяцев до этого безуспешно пыталась взять турецкая армия. Далее последовали Южная Ракка, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль.

После победы над незаконными вооруженными формированиями на юге страны и ликвидации угрозы в провинции Эль-Кунейтра, «Силы Тигра» были переброшены на север провинции Хама. Именно на этом участке началось наступление боевиков в начале мая 2019 года. Сирийский спецназ во главе с Сухейлем снова оказался на острие атаки. Военнослужащие стойко защищают мир в своей стране, не допуская террористов к разорению и убийствам мирных жителей.

Сегодня Сухейль Аль-Хасан продолжает лично вести в бой своих солдат, под пулями и осколками сочиняя устрашающие тексты, которые через громкоговорители транслируются на позиции боевиков, что приводит к дезорганизации в их рядах. Впрочем, предводитель «Тигров» всегда предоставляет своим противникам шанс сложить оружие, но абсолютно безжалостен к тем, кто отказывается сдаться.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что переоценить вклад «Сил Тигра» и лично их бригадного командира в процесс освобождения Сирии невозможно, поскольку спецподразделение шло в авангарде всех главных наступлений против исламистов. И сейчас Аль-Хасан и его бойцы, как и всегда, действуют в самой гуще событий — в Идлибской зоне, заметил он в интервью ФАН.

«Спецотряды «Силы Тигра» и деятельность их командира — маркеры того, как серьезно возросли продуктивность и опыт САА в деле противостояния терроризму. Сухейль Аль-Хасан и его боевое подразделение за годы конфликта стали символами военного профессионализма, мужества, стойкости и своей работой отразили желание всего сирийского народа победить радикалов-исламистов и полностью восстановить суверенитет и независимость родной страны», — подчеркнул наш собеседник.

Он добавил, что бригадный генерал уже стал настоящим героем у себя на родине, и потому его день рождения, безусловно, отмечают многие жители арабской республики.

«Для практически всего населения Сирии эта дата, наверно, уже даже близка к какому-то национальному празднику, поскольку то, с какими рвением и эффективностью действовал Аль-Хасан в битве против джихадистов, стало примером для всего народа САР и, наверное, для будущих поколений станет тоже. О его подвигах знают и далеко за пределами родного государства, особенно те, кто хоть как-то следит за событиями на Ближнем Востоке», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.