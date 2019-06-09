Макаревич заявил, что отмена выступления на Дне России не имеет отношения к Голунову

Москва, 9 июня. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что отмена выступления на сборном концерте под стенами Кремля в Москве в День России не связана с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Так решили организаторы», — заявил Макаревич в комментарии «Эху Москвы».

Лидер «Машины времени» подчеркнул, что изменение концертной программы ко Дню России не связано с его поддержкой Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Музыкант сообщил, что информация об изменении программы появилась раньше.

Ранее пресс-секретарь группы Антон Чернин заявил, что организаторы сообщили об отмене выступления группы. Чернин подчеркнул, что музыкантам не объяснили фактические причины отмены их выступления, но они не расстроились. Известно, что в концерте на Красной площади должны принять участие Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие известные российские артисты.

«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машину времени» 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал Макаревич в Facebook.

Ранее Макаревич выступил в защиту Голунова, которого задержали 6 июня. При личном досмотре у журналиста обнаружили пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у Голунова. Сразу же после задержания за Голунова вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, «защитники» Голунова заявили о его «невиновности».