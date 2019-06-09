Появилось жуткое видео с места убийства в Уфе

Уфа, 9 июня. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось жуткое видео, снятое очевидцами на месте стрельбы у автовокзала Уфы. На кадрах видно, как прохожие пытаются спасти жизнь женщине, получившей огнестрельные ранения.

Напомним, стрельба в башкирской столице произошла днем в воскресенье. Мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, застрелил водителя припаркованного автомобиля и ранил его пассажирку. Женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Как ранее сообщили в башкирской полиции, в районе автовокзала «Южный» в Уфе 25-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку «Лады Приоры». В результате 25-летний водитель авто погиб на месте, а 24-летняя девушка попала в больницу с ранениями. Как отмечали в силовых структурах, конфликт разгорелся из-за денежного долга.

По факту стрельбы заведены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, рассказали в СК Башкирии. Следователи отметили, что стрелявший попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан правоохранителями. Сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.