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Появилось жуткое видео с места убийства в Уфе

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Появилось жуткое видео с места убийства в Уфе

Уфа, 9 июня. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось жуткое видео, снятое очевидцами на месте стрельбы у автовокзала Уфы. На кадрах видно, как прохожие пытаются спасти жизнь женщине, получившей огнестрельные ранения. 

Напомним, стрельба в башкирской столице произошла днем в воскресенье. Мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, застрелил водителя припаркованного автомобиля и ранил его пассажирку. Женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Как ранее сообщили в башкирской полиции, в районе автовокзала «Южный» в Уфе 25-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку «Лады Приоры». В результате 25-летний водитель авто погиб на месте, а 24-летняя девушка попала в больницу с ранениями. Как отмечали в силовых структурах, конфликт разгорелся из-за денежного долга.

По факту стрельбы заведены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, рассказали в СК Башкирии. Следователи отметили, что стрелявший попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан правоохранителями. Сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,  — говорится в заявлении СК.

Появилось жуткое видео с места убийства в Уфе

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Автор: Сергей Петров
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