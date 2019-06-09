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Появилось видео охваченного огнем семиэтажного дома в Лондоне

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Появилось видео охваченного огнем семиэтажного дома в Лондоне

Лондон, 9 июня. Около ста пожарных борются с огнем в семиэтажном многоквартирном доме в районе Баркинг в восточной части Лондона, об этом сообщила пожарно-спасательная служба столицы Великобритании.

«Пятнадцать пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в настоящий момент огонь охватил этажи с первого по шестой. Причины пожара остаются неизвестными.

Полиция и служба скорой помощи не сообщали о пострадавших. Вероятно, жильцы дома успели эвакуироваться до того, как огонь охватил здание.

Ранее в Великобритании пожар разгорелся в «лесу Винни-Пуха», расположенном в британском графстве Восточный Суссекс и знаменитом по произведениям писателя Алана Милна. Пламя охватило лесной массив, по разным данным, на площади от шести до 20 гектаров.

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Автор: Сергей Петров
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