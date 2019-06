Появилось видео охваченного огнем семиэтажного дома в Лондоне

Лондон, 9 июня. Около ста пожарных борются с огнем в семиэтажном многоквартирном доме в районе Баркинг в восточной части Лондона, об этом сообщила пожарно-спасательная служба столицы Великобритании.

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



