Появилось видео охваченного огнем семиэтажного дома в Лондоне

Лондон, 9 июня. Около ста пожарных борются с огнем в семиэтажном многоквартирном доме в районе Баркинг в восточной части Лондона, об этом сообщила пожарно-спасательная служба столицы Великобритании.

«Пятнадцать пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге», — говорится в сообщении.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt — London 999 Feed (@999London) June 9, 2019

По данным спасателей, в настоящий момент огонь охватил этажи с первого по шестой. Причины пожара остаются неизвестными.

Полиция и служба скорой помощи не сообщали о пострадавших. Вероятно, жильцы дома успели эвакуироваться до того, как огонь охватил здание.

Ранее в Великобритании пожар разгорелся в «лесу Винни-Пуха», расположенном в британском графстве Восточный Суссекс и знаменитом по произведениям писателя Алана Милна. Пламя охватило лесной массив, по разным данным, на площади от шести до 20 гектаров.