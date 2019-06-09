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Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

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Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

Нур-Султан, 9 июня. Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 77,4%. Об этом сообщила представитель ЦИК Казахстана Ляззат Сулеймен.

По ее словам, в 21.00 (18.00 мск) закрылись последние избирательные участки, после чего в ЦИК Казахстана начали поступать данные о явке избирателей.

«По состоянию на 22.00 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказала Сулеймен.

Досрочные выборы президента Казахстана были назначены после ухода Нурсултана Назарбаева с должности главы государства. ЦИК Казахстана зарегистрировал семь кандидатов в президенты, передает ТАСС.

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Автор: Артем Никулин
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