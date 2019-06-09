Путин поприветствовал участников и гостей 30-го «Кинотавра» в Сочи

Сочи, 9 июня. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 30-го кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы фестиваль обрел крепкие традиции и зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее авторитетных мероприятий в России, демонстрирующих качественное, глубокое и интересное кино.

«Взрастил целую когорту талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках», — сказано в сообщении.

Российский лидер отметил, что «Кинотавр» стал большим и праздничным мероприятием для жителей Сочи и поклонников киноискусства. Путин пожелал участникам «Кинотавра» успехов и плодотворного общения для реализации задуманного.

Фестиваль пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Жюри конкурса возглавит актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский. В состав жюри основного конкурса юбилейного 30-го мероприятия также войдут киновед Анжелика Артюх, композитор Алексей Айги, режиссеры Резо Гигинешвили и Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, а также актриса Анна Чиповская.