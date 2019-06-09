Собчак позировала перед камерами на «Кинотавре» в обществе Богомолова

Сочи, 9 июня. Известная журналистка Ксения Собчак появилась на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в откровенном черном платье в сопровождении ведущего Игоря Верника.

Уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встретил режиссер Константин Богомолов, с которым Собчак приписывают роман, пишет КП. Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему. Собчак рассказала журналистам, что пробудет в Сочи неделю.

Ранее сообщалось, что Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Об этом журналистка заявила в эфире телеканала НТВ. Телеведущая рассказала, что оплатила госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака. Она также назвала фейком появившиеся в СМИ сообщения об их совместном отдыхе с Виторганом.

Разводу Собчак с популярным актером предшествовал скандал, связанный с дракой Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Как писали СМИ, возможной причиной конфликта мог быть роман журналистки с кинорежиссером.

В этом году в Сочи с 9 по 16 июня проходит юбилейный 30-й по счету фестиваль «Кинотавр». Председателем жюри в этом году является народный артист России Константин Хабенский. В основном конкурсе представлены 15 картин. Откроет фестиваль фильм «Одесса» Валерия Тодоровского, на закрытии «Кинотавр» покажут «Француза» Андрея Смирнова.