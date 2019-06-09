Трамп объявил о начале «прекрасного сотрудничества» с Мексикой

Вашингтон, 9 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Мексика начнут «прекрасное сотрудничество» после достижения соглашения по миграционным вопросам. При этом Трамп пригрозил возвращением Вашингтона к политике торговых пошлин при необходимости.

«Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий», — написал Трамп в Twitter.

Президент США подчеркнул, что если такое соглашение не будет заключено, то «всегда можно вернуться к предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин». При этом Трамп выразил надежду, что необходимости в такой политике не возникнет.

Трамп заявил, что ранее Мексика отказывалась сотрудничать с США по вопросу защиты границы. После беседы с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором Трамп отметил, что Мехико готово «сделать все должным образом».

Ранее представители США и Мексики достигли договоренностей по вопросу миграции, в соответствии с которыми Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США. В том числе власти Мексики согласились разместить военных на всей территории страны, особенно на границе с США.

В конце мая Трамп объявил о введении пошлин в 5% на товары из Мексики из-за ситуации с незаконной миграцией. Пошлины должны вступить в силу 10 июня. При этом Трамп предупредил, что в случае отказа Мексики от соглашения пошлины будут увеличены. В будущем сбор мог вырасти до 25%.