Грузовик с тонной опасных химикатов упал в реку на Украине

Киев, 9 июня. Сразу два украинских города, Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области, с общим населением в 300 тысяч человек остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в местную реку.

На эти меры пришлось пойти из-за дорожной аварии — в районе села Збаржевка в приток реки Рось упал автомобиль, перевозивший инсектицид. В результате ДТП емкости разгерметизировались, около тонны химикатов попали в воду, сообщает НТВ.

Как пишут местные СМИ, владельцы грузовика занимались кражей химикатов, а когда попали в аварию, попытались скрыть следы преступления и подожгли автомобиль с инсектицидами.

По словам мэра Белой Церкви Геннадия Дикого, в связи с инцидентом было принято решение остановить подачу питьевой воды в дома горожан. Он уточнил, что сейчас масштабы загрязнения оценивает оперативный штаб. Жителей близлежащих районов мэр призвал запасаться питьевой водой, отказаться от купания, не ловить рыбу и не перегонять скот на пастбища.

Ранее сообщалось, что на пляжах Одессы уже несколько дней можно увидеть необычную картину: морские волны выбрасывают на берег густую пену зеленоватого цвета. По словам биологов, аномалия вызвана размножением в море микроскопических бактерий, которые вызывают цветение воды. В связи с этим купаться на одесских пляжах не рекомендуется, хотя власти не выступили с официальным запретом.