Стивен Сигал побывал на закрытом концерте в честь дня Монголии в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Американский актер Стивен Сигал и его супруга Эрдэнэтуяа Бацук посетили закрытый концерт, посвященный дням Монголии в Петербурге.

Стивен Сигал прибыл в Северную столицу, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня. После завершения форума актер и его супруга отправились Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга, где состоялся концерт, посвященный открытию дней культуры Монголии в Петербурге.

Интерес супругов к монгольской культуре вызван происхождением жены Стивена Сигала, которая родилась и выросла в Монголии. После концерта Стивена Сигала окружили зрители и артисты, которые хотели сделать фото со знаменитым актером и получить его автограф, передает «Пятый канал».