Иран представил новую систему ПВО собственной разработки

Тегеран, 9 июня. Министерство обороны Ирана показало новейшую систему противоракетной обороны «Хордад-15», произведенную в республике, об этом сообщает агентство Tasnim.

Новую разработку иранских военных представил министр обороны ИРИ Амир Хатами на церемонии в Тегеране. Система ПВО способна поражать сразу несколько целей иранскими ракетами «Сайад-3».

По словам главы оборонного ведомства Ирана, система ПВО способна обнаруживать различные цели, в том числе военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Кроме того, система способна обнаружить малозаметные цели на расстоянии 85 километров и поразить их в диапазоне 45 километров. Также Хатами отметил, что новая система ПВО способна перехватывать сразу шесть целей, а подготовка к поражению занимает не более пяти минут. Система уже передана на вооружение армии Ирана. В Тегеране подчеркнули, что новинка не представляет угрозу странам региона, так как иранская доктрина основана исключительно на сдерживании.

В последнее время отношения Ирана и США значительно обострились. В начале мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной программы по Ирану. Через год Тегеран заявил о приостановке выполнения части обязательств по СВПД.