«Визг, вопли и обвинения»: Бунтман отчитал Соболь и ее оголтелых фанатов за травлю беременной Симоньян

В минувший четверг, 6 июня, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь оказалась в центре очередного скандала. В офисе редакции радиостанции «Эхо Москвы» она подкараулила и атаковала неуместными вопросами главного редактора телеканала Russia Today беременную Маргариту Симоньян, приехавшую на эфир программы «Все сложно».

Юрист ФБК агрессивно требовала от журналистки ответов на вопросы, почему-то адресованные мэру Москвы Сергею Собянину. Симоньян отметила, что если Любовь хочет взять интервью, то ей следует договориться заранее, но Соболь такой ответ не устроил и она начала преследовать главреда RT по коридорам «Эха Москвы». После эфира Симоньян почувствовала себя плохо, и сотрудники радиостанции вызвали скорую. Медики диагностировали угрозу прерывания беременности и госпитализировали Маргариту.

Многие журналисты, деятели культуры и блогеры резко осудили Соболь за её действия. Но, вместо того, чтобы принести свои извинения, юрист ФБК и её непосредственный руководитель Алексей Навальный организовали в соцсетях настоящую травлю Симоньян. Для создания видимости массовости скандальный блогер подключил к делу и своих ботов, которые набрасывались на любого, кто вступался за главреда RT. Впрочем, столь «грязная» и грубая тактика привела к обратному эффекту – против Соболь и Навального ополчились даже те, кто ранее их поддерживал.

Мнение очевидца

Особенно показательно мнение первого заместителя главреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана. В тот день он находился на своём рабочем месте и стал очевидцем развернувшихся событий. В эфире своей передачи «Персонально ваш» Бунтман особо подчеркнул, что Симоньян действительно почувствовала себя плохо, но поступила как профессионал и приняла участие в эфире «Всё сложно».

«Маргарита Симоньян пошла в эфир. И за это ей большое спасибо, и она правильно сделала, что пошла в эфир», — сказал он.

По мнению Бунтмана, Соболь имела право задавать вопросы, но она должна была обдумать свою агрессивную тактику и здраво оценить возможные последствия.

«То, что к беременной женщине надо относиться бережно даже в пылу политической борьбы — это точно. Если мы с вами будем выражать всякий раз свои политические пристрастия способами такими, — быстро подбежать и задать вопросы, не думая, что это может вызвать и медицинские последствия. Я лучше не задам вопросы. Можете меня считать не журналистом, но я не задам вопросы», — высказался Бунтман.

Но больше всего ведущего возмутили фанаты Соболь и Навального, которые принялись оправдывать своих кумиров несмотря на тот факт, что они повели себя неправильно и недостойно.

«Вот это всегдашнее фанатское мышление – это то, что меня больше всего раздражает. Какие бы светлые, какие бы чудесные идеи ни защищали, но стоит сказать вам чуть-чуть даже не поперек, а под углом 3 градуса – тут же начинается визг, вопли и обвинения. Посмотрите на себя, пожалуйста!» — заявил ведущий.

«Грязный» пиар

Кроме того, действия Соболь были неэтичны не только по отношению к Симоньян, но и к работникам «Эхо Москвы». На настоящий момент это одно из немногих крупных СМИ, которые позволяют юристу ФБК продвигать идеи Навального в широкие массы. Но вместо благодарности Соболь втянула всю редакцию в никому ненужный скандал.

Но есть и другое мнение. Политолог Руслан Осташко выразил уверенность, что провокация Любови Соболь была бы не возможна без одобрения главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. После покушения на журналистку Фельгенгауэр правила безопасности в офисе редакции стали значительно строже, Соболь просто не могла полчаса поджидать кого-то у входа и не привлечь внимания персонала.

Также Венедиктов, как главный редактор радиостанции, прекрасно знал, что за гости будут в офисе в тот день. Зная склочный характер скандалистки Соболь он должен был обеспечить беременной Симоньян безопасность, но, по какой-то причине, не сделал этого. Вероятно, провокация была заранее согласована Навальным с Венедиктовым, но Соболь решила проявить инициативу и превратила предвыборную пиар-акцию в скандал, который крайне отрицательно сказался как на остатках её репутации, так и на имидже «Эха Москвы».