Потап и Настя Каменских объяснили, почему не стали устраивать свадьбу за границей

Киев, 9 июня. Продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, объяснил, почему они с Настей Каменских не стали проводить свадьбу за границей. Пара устроила свадебную церемонию в Киеве.

По словам Потапа, они планировали пожениться в Италии или Франции. Однако в последний момент решили сыграть свадьбу в украинской столице. Как рассказал продюсер, они приняли такое решение из-за семьи Насти. Потап хотел, чтобы на церемонии присутствовала не только его семья, но и будущей супруги.

«Мы отложили празднование свадьбы заграницей, потому что у Насти отец уже не молодой и мы хотели, чтобы все наши родственники были и это очень трудно», — рассказал Потап в комментарии изданию «Светская жизнь».

По его словам, пара планировала взять билеты на самолет для всех родственников и устроить торжество за границей, но в итоге решили сделать так, чтобы все пришли к ним на праздник в Киеве.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая. Свои отношения пара долгое время скрывала. После свадьбы Каменских поблагодарила супруга за то, что он поддержал ее в решении не предавать отношения огласке.

Ранее артисты рассказали, как складывались их отношения. Потап и Каменских признались, что они часто ссорились и могли не разговаривать месяцами. Потап отметил, что Каменских ему понравилась не сразу, с началом записи отношения между ними только ухудшились. По словам исполнителя, все дело в «итальянском» характере его супруги.