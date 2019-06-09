Захарова обвинила США в попытках ослабить взаимоотношения РФ и Китая

Москва, 9 июня. Соединенные штаты готовы на все, чтобы ослабить отношения между Россией и Китаем, и уже приступили к реализации этого плана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Они будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы — они уже реализуются», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат добавила, что на Западе очень боятся того, как выстраиваются отношения между нашей страной и Китаем.

Напомним, что 5 июня в Москву с официальным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых стороны подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. На следующий день глава Китая прибыл в Петербург, где стал главным гостем ПМЭФ-2019.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, после официальных мероприятий в Северной столице главы двух стран совершили речную прогулку. Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили незапланированную остановку у крейсера «Аврора», где им провели экскурсию, после чего направились осматривать «Эрмитаж».