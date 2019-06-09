Президентские выборы завершились в Казахстане

Нур-Султан, 9 июня. Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Казахстана.

В 21.00 (18.00 мск — Прим. ФАН) закрылись последние избирательные участки в четырех западных регионах Казахстана. При этом на большей части Казахстана голосование завершилось на час раньше из-за разницы во времени.

По состоянию на 20.00 (17.00 мск — Прим. ФАН) явка на президентских выборах президента Казахстана составила 77%. В ближайшее время ЦИК приступит к подсчету голосов. После полуночи будут обнародованы данные экзит-полов. 10 июня ЦИК огласит предварительные результаты выборов.

Стоит отметить, что внеочередные президентские выборы были назначены после ухода Нурсултана Назарбаева с должности главы государства, которую он занимал почти 30 лет.