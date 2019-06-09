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ФАН-ТВ

В аэропорту Шереметьево снова возникли проблемы. ФАН-ТВ

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9 июня в аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Огня в здании не случилось, но вот система пожаротушения отреагировала оперативно, и терминал В залило водой. Очевидцы сообщают, что, скорее всего, произошла поломка оборудования. Об официальных причинах аварии на данный момент не известно.

Напомним, ранее сообщалось с проблемами в выдаче багажа, руководство аэропорта объяснило их высоким туристическим сезоном.

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Автор: Сергей Петров
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