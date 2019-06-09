Явка на выборах президента Казахстана составила 77%. События дня. ФАН-ТВ

Кандидаты в Раду
Старую систему власти Украины необходимо отправить в «нокаут». Такой призыв прозвучал от президента страны Владимира Зеленского. 9 июня в Киеве он выступил на съезде партии «Слуга народа». Глава государства представил кандидатов на внеочередные выборы в Раду. Среди них люди, которые вместе с Зеленским прошли избирательную кампанию, участники его команды из регионов. Также сегодня первую десятку кандидатов в депутаты парламента представил лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. В числе претендентов естественно он сам. Далее в списке, по словам Порошенко, «фантастический патриот Украины» спикер Верховной рады Андрей Парубий. Во время съезда Порошенко не мог удержаться и затянул свою любимую песню. Он заявил, что главная задача партии — это дальнейший разрыв отношений с Россией.
«Мы — защитники Украины, мы — защитники реформ, мы — защитники европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал Петр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность».
Хотя ничего другого от Порошенко ждать и не стоило. Подобные высказывания, судя по всему, уже надоели жителям Украины. «Европейская солидарность», согласно соцопросам, занимает первое место в антирейтинге. Напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут в стране 21 июля. Возможно, после этого уровень доверия жителей Украины к Раде вырастет. Сейчас, по словам президента Зеленского, он не более 4%.
Выборы президента Казахстана
9 июня важный для Казахстана день. Сегодня жители страны выбирали президента, который будет во главе государства пять лет. Семь кандидатов. Среди них депутаты, общественные деятели, писатели. Партия Nur Otan выдвинула кандидатуру Касым-Жомарт Токаева. Он сейчас исполняет обязанности президента страны. Можно сказать, что жители Казахстана ответственно подошли к своему будущему. Явка на выборах составила 77%. В целом же, наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов.
«Организовано все очень четко, просто безупречно. И регистрация, и кабины для голосования. Вся технология выборного процесса абсолютно соответствует всем мировым стандартам. Я как наблюдатель не имею права высказывать прогнозы. Но активность людей, заинтересованность казахстанцев в выборах нового президента не может не радовать. Это говорит о том, что их преемственность политики и развитие политики Казахстана будет в надежных руках», — отметил Михаил Гусман, наблюдатель от Российской Федерации.
Напомним, досрочные выборы в Казахстане назначили после отставки президента Нурсултана Назарбаева. Он был во главе государства почти 30 лет. Бывшего спикера парламента Касым-Жомарт Токаева Назарбаев назвал достойным кандидатом и не скрыл, что хочет видеть его своим преемником. Мнение экс-президента разделяют и жители Казахстана. Согласно соцопросу, за Токаева готовы отдать голоса более 72% избирателей. Другие же кандидаты не набирают больше 8-ми процентов. Подтвердятся ли эти данные? Узнаем уже в ближайшее время. Результаты выборов станут известны не позднее 16 июня.
Политический кризис в Молдавии
Сегодня внимание также приковано к политической обстановке в Молдавии, которая меняется с каждым часом. Главное событие этого дня — Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил на его место исполняющего обязанности премьер-министра. Давайте разберемся, с чего же все началось. После парламентских выборов 24 февраля партии не нашли общий язык. Ситуация зашла в тупик, в стране три месяца не могли сформировать правящее большинство. Все дошло до того, что время, отведенное на это парламенту, истекло. Конституционный суд призвал распустить законодателей, но президент заявил, если он не найдет никаких вариантов, то сделает это после 10 июня. Но, 8 числа парламент все же выбрал спикера и премьер-министра. Однако Конституционный суд признал эти действия незаконным. После он и назначил на место президента Павла Филипа. Тот спустя некоторое время распустил парламент и заявил о досрочных выборах 6 сентября. Как отмечает политический аналитик Владимир Соловейчик, в Конституционный суд Молдавии вхожи граждане Румынии. Он находится под контролем миллиардера и хозяина Демократической партии Владимира Плахотнюка. Вероятно, не зря накануне парламент страны принял декларацию «О захваченном государстве».
«Плахотнюк, которого давно разыскивают правоохранительные органы РФ за совершение целого ряда уголовных преступлений, с избранием нового председателя молдавского парламента и назначения нового премьер-министра оказался, как говорят в среде таких, как Плахотнюк, «не при делах». Отсюда вытекает и его попытка осуществить государственный переворот и захватить власть», — считает Владимир Соловейчик, политический аналитик.
К сдержанности Молдавию призывают многие страны. Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил:
«Для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан», — отметил Козак.
Чем закончится этот затянувшийся и в то же время новый политический кризис? Мы будем следить за развитием событий и надеться, что на жителях Молдавии они никак не отразятся.