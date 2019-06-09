Явка на выборах президента Казахстана составила 77%. События дня. ФАН-ТВ

Кандидаты в Раду Старую систему власти Украины необходимо отправить в «нокаут». Такой призыв прозвучал от президента страны Владимира Зеленского. 9 июня в Киеве он выступил на съезде партии «Слуга народа». Глава государства представил кандидатов на внеочередные выборы в Раду. Среди них люди, которые вместе с Зеленским прошли избирательную кампанию, участники его команды из регионов. Также сегодня первую десятку кандидатов в депутаты парламента представил лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. В числе претендентов естественно он сам. Далее в списке, по словам Порошенко, «фантастический патриот Украины» спикер Верховной рады Андрей Парубий. Во время съезда Порошенко не мог удержаться и затянул свою любимую песню. Он заявил, что главная задача партии — это дальнейший разрыв отношений с Россией. «Мы — защитники Украины, мы — защитники реформ, мы — защитники европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал Петр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность». Хотя ничего другого от Порошенко ждать и не стоило. Подобные высказывания, судя по всему, уже надоели жителям Украины. «Европейская солидарность», согласно соцопросам, занимает первое место в антирейтинге. Напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут в стране 21 июля. Возможно, после этого уровень доверия жителей Украины к Раде вырастет. Сейчас, по словам президента Зеленского, он не более 4%.

Выборы президента Казахстана 9 июня важный для Казахстана день. Сегодня жители страны выбирали президента, который будет во главе государства пять лет. Семь кандидатов. Среди них депутаты, общественные деятели, писатели. Партия Nur Otan выдвинула кандидатуру Касым-Жомарт Токаева. Он сейчас исполняет обязанности президента страны. Можно сказать, что жители Казахстана ответственно подошли к своему будущему. Явка на выборах составила 77%. В целом же, наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. «Организовано все очень четко, просто безупречно. И регистрация, и кабины для голосования. Вся технология выборного процесса абсолютно соответствует всем мировым стандартам. Я как наблюдатель не имею права высказывать прогнозы. Но активность людей, заинтересованность казахстанцев в выборах нового президента не может не радовать. Это говорит о том, что их преемственность политики и развитие политики Казахстана будет в надежных руках», — отметил Михаил Гусман, наблюдатель от Российской Федерации. Напомним, досрочные выборы в Казахстане назначили после отставки президента Нурсултана Назарбаева. Он был во главе государства почти 30 лет. Бывшего спикера парламента Касым-Жомарт Токаева Назарбаев назвал достойным кандидатом и не скрыл, что хочет видеть его своим преемником. Мнение экс-президента разделяют и жители Казахстана. Согласно соцопросу, за Токаева готовы отдать голоса более 72% избирателей. Другие же кандидаты не набирают больше 8-ми процентов. Подтвердятся ли эти данные? Узнаем уже в ближайшее время. Результаты выборов станут известны не позднее 16 июня.