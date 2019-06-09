Политолог раскрыл двойные стандарты оппозиции к «своему» Голунову и «рабу» Вышинскому

Москва, 9 июня. Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков вызвало волну негодования среди либеральной общественности, что не сравнится с реакцией на варварский арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Политолог Руслан Осташко объяснил, чем вызвано лицемерие оппозиции в деле Вышинского.

Журналиста «Медузы» задержали в Москве 6 июня, при личном досмотре у него обнаружили пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Кроме того, дома у Голунова полицейские нашли пять граммов кокаина и весы. Еще до появления какой-либо информации об обстоятельствах дела либеральная общественность заявила о «невиновности» Голунова.

Перед зданием Никулинского суда Москвы собрались коллеги Голунова и другие сочувствующие, которые потребовали освободить журналиста. О невиновности Голунова сразу же заявил и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, тем самым выступив «рупором общественности», за что, несомненно, повысил «личные акции».

Примечательно, что ничем не обоснованный арест Вышинского на Украине по сфабрикованному делу о госизмене такой реакции у «защитников» прав журналистов не вызвал. О том, что Вышинский более года содержится в украинской тюрьме, все предпочитают не вспоминать.

«Голунов — свой. Вышинский — раб Путина, не человек в их понимании. При том что этих двух журналистов даже сравнивать нельзя с точки зрения их профессиональной деятельности», — заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Осташко отметил, что за Голунова вступилась не только оппозиция, но и нелиберальные журналисты. Однако рассчитывать на справедливое отношение к делу Вышинского не приходится.

«Когда уляжется пыль, когда появятся подробности дела Голунова, тогда, возможно, те нелиберальные журналисты, которые сейчас поддерживают Голунова, спросят у либеральных журналистов и про Вышинского. Спросят — и не услышат ответа», — добавил политолог.

Кроме того, эксперт считает, что оппозиционной общественности на самом деле плевать на задержание журналиста «Медузы». Голунов лишь создал хороший инфоповод для давления на власть. В действительности же большинство из тех, кто защищает Голунова, слышат о нем впервые и не читали ни одной из его статей.