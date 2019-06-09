Главные новости 9 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 9 июня.

Пресс-секретарь Зеленского в эфире украинского телевидения допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе. В Совфеде оценили признание Киева, что ВСУ убивают жителей Донбасса.

Сборный концерт под стенами Кремля в Москве по случаю Дня России 12 июня пройдет без участия группы «Машина времени». Отменено выступление «Машины времени» в День России на Красной площади.

Поклонники телеведущей Юлии Высоцкой испугались из-за изменившегося внешнего вида звезды. Высоцкая испугала фанатов изменившимся лицом.

По словам Вадима Горжанкина, ранее еще одна женщина перепутала этот химикат с пищевым продуктом. PR-директор Алибасова рассказал о данных экспертизы после смертельного отравления «Кротом».

Политолог Осташко прокомментировал ФАН громко отозвавшуюся в медийном поле на этой неделе ситуацию с журналистом Голуновым. Осташко: Оппозиция и журналисты показали, что выше закона и могут указывать власти.

Петр Порошенко заявил, что главной целью его партии «Европейская солидарность» станет разрыв отношений с Россией. Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РФ.

Внеочередные президентские выборы стартовали во всех регионах Казахстана, кроме четырех самых западных областей. Выборы президента стартовали в Казахстане.

Актер опубликовал видеоролик в социальных сетях. Панин пригрозил Харламову и назвал его «бездарным КВН-щиком».

Армия ДНР эффективно противостоит ВСУ. Киев саботирует разведение сил у Станицы Луганской. Новости Новороссии — в обзоре ФАН. Донбасс сегодня: артиллерия обстреливает ДНР, терпение дончан лопнуло, ВСУ несут потери.

В рейтинг попали смартфоны от китайских производителей. Назван топ-5 смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей.