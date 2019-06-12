День России и национальная идея России. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков размышляет о необходимости наполнения даты 12 июня — Дня России — новым, вполне очевидным смыслом.

12 июня в нашей стране отмечается праздник — День России. Праздники и дополнительный выходной — это всегда хорошо. Вопрос только в том, что за дата отмечается и чему посвящен праздничный день.

И вот тут хочется сказать, что День России — это единственный праздник в нашей стране, к которому есть много вопросов. Это единственный день, когда праздновать, по сути, нечего. Потому, что ничего хорошего отмечаемая дата России не принесла и продолжение «отмечания» ее и далее наносит нашей стране ущерб.

Что же мы празднуем 12 июня, под красивым и правильным названием День России? Вариантов может быть немного — либо дату основания государства, либо великую победу в какой-то схватке со страшным врагом, когда само существование страны и народа было поставлено под сомнение. Что же еще отмечать в день с таким названием? Ну, может, еще когда страну кто-то «открыл», как это случилось с ацтеками и майя. Жили себе люди тысячу лет, пока испанцы не произвели их «открытие», в ходе которого большинство местного населения исчезло.

Так вот для России все это не подходит. Мы имеем тысячелетнюю государственность, и 12 июня никак не является датой начала этого великого пути. Никто, слава богу, нас не «открывал». 12 июня наш многонациональный народ не ставил точку в борьбе со страшным врагом.

Так что же мы празднуем?

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете». РСФСР противопоставила себя СССР, то есть… Россия против России. Произошло все это по воле двух политиков, при имени которых плюется 99% населения бывшего СССР. Горбачев и Ельцин, воюя за власть, разорвали страну на части.

В этот день была заложена бомба под Советский Союз, который, как бы с этим ни спорили отдельные недалекие личности, был и являлся Большой Россией! Враги и друзья так СССР и называли — Россия. И Черчилль, и Гитлер, и Рузвельт, и Трумэн, и другие политики разного времени и разного калибра всегда понимали, писали и говорили о том, что «СССР» равно «Россия».

Именно с 12 июня 1990 года, ставшего первой частью трагедии 1991 года, пошли нелепые заявления о том, что Россия «молодая страна» и ей «всего 28 лет». То есть мы отмечаем дату независимости нашей страны… от самой себя. Мы празднуем потерю территорий, мы ликуем в день, когда будущая война на Донбассе между русскими и русскими, имеющими украинский паспорт, стала неизбежным последствием происходящего распада.

Тут праздновать нечего — нынешняя дата празднования Дня России, 12 июня, — совершенно не соответствует сути и духу торжества. Эта дата разрушительна по своей сути. 12 июня — это не день победы, а день поражения нашей страны. Сегодняшняя ситуация такова: русские — наибольший в мире разделенный народ. Если не считать китайцев, у которых схожая с нами проблема. Разделяют нас государственные границы, нарезанные именно после того, как Россия объявила независимость от самой себя.

Вам радостно, оттого что русский, проживавший в Узбекистане или на Украине, так до сих пор и не получил гражданство Российской Федерации? Мне от этого становится печально.

Эта ситуация должна быть изменена.

И речь не только о выдаче российского гражданства всем представителям коренных народов России, проживающих за рубежами Родины, но и об изменении смысла праздника 12 июня.

Сначала мы с коллегами думали, что надо просто перенести дату празднования дня России. Патриотические силы предлагали много вариантов: предлагали 2 февраля — победа в Сталинградской битве; 12 апреля — в этот день в 1961 году Юрий Гагарин первым полетел в космос; 24 июня — в 1945 году в этот день состоялся Парад Победы на Красной площади, и многие другие.

Но самым правильным нам казался такой вариант: 21 марта. В этот день в 2014 году президент России Владимир Путин подписал конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Говорить о важности этих событий не буду — это знает сегодня каждый. Вот это было бы прекрасным Днем России — день возвращения части народа, а не день потерь; день воссоединения, а не разъединения!

Поговорив с российскими дипломатами, моими друзьями, я понял, что есть еще один нюанс. Нестабильность и катастрофы крушения нашего государства улеглись и прошли. Наступила стабильность — в том числе и в праздновании нашими посольствами Дня России. Уже достаточно давно в этот день наша дипломатическая служба приглашает коллег, наших соотечественников, важных, нужных и влиятельных людей. К этому привыкли во всех странах мира. Смена этого дня может быть воспринята, как начало у нас новой нестабильности, а это уже потенциальный ущерб нашим интересам.

Поэтому есть предложение. Оставить День России 12 июня! Но полностью поменять его смысл. Забыть о «ельцинском» смысле этого летнего дня, наполнить его новым смыслом. Позитивным и созидательным. Для этого 12 июня надо сделать что-то важное и нужное, что, полностью перечеркнув старое, изменило бы логику, выводы и мораль торжества!

И такое дело есть. Это воссоединение русского народа. Это и должно стать нашей национальной идеей!

В 2019 году Путин уже выпустил указы о предоставлении российского гражданства в ускоренном порядке жителям Донбасса. Это очень правильный и очень важный шаг. Теперь его нужно продолжить — издать указ о предоставлении за три месяца российского гражданства всем, у кого есть украинский паспорт. Разумеется, всем, кроме воров, нацистов и Саакашвили.

Подписать такой указ надо именно в день 12 июня. Желательно две тысячи ближайшего года. Вот тогда День России станет действительно праздником!

Ждем.