Партия Зеленского в предвыборной программе обошла тему Донбасса и отношений с РФ

Киев, 9 июня. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» опубликовала свою предвыборную программу. В документе не упомянута ни Россия, ни Крым, ни ситуация в Донбассе.

Программа была опубликована на странице партии Зеленского в Facebook. Как говорится в заявлении, партия идет на выборы, чтобы привести в украинский парламент «порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям».

«Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты», — отмечается в документе.

В программе партии Зеленского также есть пункты об отмене депутатской неприкосновенности, о привлечении к ответственности чиновников за незаконное обогащение, внедрению пропорциональной системы выборов в парламент Украины по открытым спискам.

Ранее сообщалось, что свою предвыборную программу представила партия «Европейская солидарность» бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Главным лозунгом партии на будущих выборах в Раду должен стать разрыв отношений с Россией и ориентация на европейскую интеграцию страны. Политик также заявил, что в случае победы на досрочных выборах в парламент, он готов стать премьер-министром Украины.