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Летевший из Алма-Аты в Петербург самолет экстренно сел в аэропорту Москвы

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Летевший из Алма-Ааты в Петербург самолет экстренно сел в аэропорту Москвы

Москва, 9 июня. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажирский авиалайнер, следовавший из Алма-Аты в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Москвы из-за технической неисправности.

В ходе полета бортовой компьютер проинформировал экипаж о низком давлении масла в одном из двигателей. После этого командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился в штатном режиме.

После приземления пассажиров авиалайнера разместили в терминале аэропорта. В настоящее время самолет осматривают инженеры, которым предстоит найти и устранить неисправность, передает РИА Новости.

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Автор: Артем Никулин
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