Сирия, 9 июня. Беременная женщина погибла в лагере «Эр-Рукбан» в Хомсе ввиду отсутствия медицинской помощи. Курды подозреваются в убийстве турецкого солдата на севере Алеппо. ВКС РФ продолжают боевые вылеты в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: инициировала перестрелки с САА на севере провинции Латакия.

Курды: подозреваются в убийстве турецкого солдата в северной части Алеппо.

ВС Ирака: уничтожили боевика ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Латакия

Возобновились столкновения между силами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) в северной части провинции в Туркоманских горах. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), инициаторами перестрелок выступили джихадисты возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», открывшие огонь по районам, занимаемым правительственными войсками. Никаких сведений о возможных потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, боевики, базирующиеся на севере Латакии и северо-западе соседней провинции Хама, нередко ведут огонь по территориям, подконтрольным войскам САР, а также предпринимают попытки обстрела российской авиабазы «Хмеймим», что вынуждает САА принимать ответные меры.

Провинция Алеппо

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о новых перестрелках на юго-западе от Алеппо. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и боевики исламистских бандформирований обмениваются ударами недалеко от населенного пункта Аз-Зарба, расположенного у линии соприкосновения сил сторон. Сведения о результатах вооруженного противостояния пока уточняются.

Между тем стало известно об убийстве одного из турецких военнослужащих на севере от административного центра региона. Военный источник в сети Twitter (osman_sarot) сообщает о том, что солдат ВС Турции был застрелен неизвестными вблизи города Азаз. Боевики «Сирийской свободной армии»** (ССА), занимающие данные территории, приступили к поиску нападавших. В совершении налета подозреваются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность на оккупированных протурецкими силами территориях в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Хомс

Гуманитарная ситуация в лагере «Эр-Рукбан», находящемся в оккупированном США районе на юге Хомса, продолжает ухудшаться. Агентство новостей Raqqa-SL сообщает о том, что беременная женщина погибла по причине отсутствия медицинских бригад, лекарств и оборудования. Несмотря на то, что работники медпункта требовали обеспечить транспортировку сирийки в Иорданию, руководство пункта временного размещения не позволило этого сделать, о чем заявляют перемещенные лица из лагеря. Беженцы также отмечают, что большая часть врачей, работающих на территории «Эр-Рукбана», не имеют достаточной квалификации и принадлежат к числу добровольцев. Также остро стоит вопрос нехватки медикаментов, поскольку гуманитарные грузы с лекарствами зачастую разграбляют боевики проамериканских бандгрупп. Отмечается, что за последние несколько недель были зарегистрированы более 15 тысяч смертей гражданских лиц.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах контроля исламистов на севере региона. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), российские военные самолеты нанесли удары по фортификационным сооружениям джихадистов вооруженной оппозиции в районе населенных пунктов Мурек, Аль-Джуббайн, Аль-Арбаин и Аз-Залакият. В то же время сирийская авиация атакует укрепрайоны радикалов в окрестностях города Аль-Латамина.

Между тем джихадисты не перестают публиковать неподтвержденные сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА). Оппозиционные источники заявляют об уничтожении двух артиллерийских установок правительственных подразделений к северу от освобожденного ранее города Шейх-Хадид.

Ирак

Информационный портал Iraqi News заявляет о ликвидации еще одного из террористов «Исламского государства»1, осуществлявших подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Отмечается, что боевик был обнаружен поблизости от населенного пункта Мандали в провинции Дияла и убит во время перестрелки, после того как попытался оказать сопротивление. Во время стычки также был ранен сотрудник иракской полиции. Напомним, несколько часов назад стало известно об аресте другого джихадиста террористической группировки в провинции Аль-Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)